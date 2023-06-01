لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مدينة الخصوص بالقليوبية لهذا السبب

أعلنت شركة مياه شرب بالقليوبية أنه نظرا للقيام بأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000مم بمنطقة الخصوص فقد تقرر قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالمدينة.



وقالت الشركة إن ذلك يكون اعتبارا من غد الجمعة في تمام الساعة 10م وحتى الساعة 6 ص يوم السبت الموافق 3 يونيو.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع ولحين عودة الخدمة مرة أخرى.



في وقت سابق أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية حملة توعوية بشوارع قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية وذلك في إطار خطة الشركة للمسح الميدانى لجميع قرى ومراكز المحافظة، وعمل استقصاء ميداني للعملاء، للوقوف على مستوى الخدمات المُقدمة من الشركة ومدى رضاهم عنها.



حيث نفذت الادارة العامة للتوعية مسحًا ميدانيًا لحصر العملاء بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، للتعرف على الثقافة المائية للمواطنين، ومتابعة جودة المياه وقياس ضغوط المياه، ومدى وصولها للأدوار العليا، وحصر الشكاوى التي تخص الخدمة المقدمة.



حيث تم التواصل مع المواطنين لحصر عدادات المياه الفعلية بالمنطقة، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وأهمية استخدام القطع الموفرة للاستهلاك.



كما قام فرع الشركة بسحب العينات بمعرفة قطاع المعامل من الأماكن المستهدفة، للتأكد من جودة المياه وعدم وجود أي شكاوي منها حفاظًا على صحة المواطنين، هذا وتشمل خطة العمل تغطية شاملة لجميع مدن ومراكز المحافظة.