القصة الكاملة لأزمة مصطفى كامل ومنير الوسيمي| الموسيقار يبدأ الحرب والنقيب يلجأ للقانون.. مجلس التأديب والمركزي للمحاسبات يكشفان المستور

حالة من الجدل الواسع أثارها الموسيقار منير الوسيمي ضد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالى، بعد خروج الأول عبر تصريحات تليفزيونية يؤكد أن مصطفى كامل ليس عضوا فى النقابة ورغم ذلك نقيب.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، القصة الكاملة لأزمة مصطفى كامل ومنير الوسيمي.

منير الوسيمي يبدأ الحرب

انتقد نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمي أوضاع نقابة المهن الموسيقية خلال الوقت الحالي، وذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم.

وأكد منير الوسيمي على أن النقابة حالياً تحتاج إلى تطهير، أو بمعنى أصح "رش" بسبب ما تعاني منه في الأوقات الحالية - وذلك بحسب تصريحاته.

وكشف الوسيمي أن الفساد بدأ في النقابة بعد أحداث يناير عام ٢٠١١ حيث انتشر الفساد بشكل كبير في أروقتها.

وكان الوسيمي قد فجر مفاجأة وهي أن النقيب الحالي مصطفى كامل قد تقدم باستقالته من عضوية النقابة عام ٢٠١٠، ليترشح في انتخابات مجلس الشعب وقتها، كما غير خانة الوظيفة في بطاقته الشخصية من موسيقي إلى عامل.

مصطفى كامل يرد

وبعدها أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا رسميا للرد فيه على النقيب الأسبق منير الوسيمي والذى اتهمه فى عدة بيانات بأنه قام بسرقة كلمات أغنية الحب الحقيقي الشهيرة والتى قدمها محمد فؤاد بصوته من كلمات مصطفى كامل، كام أكد أن مصطفى كامل قدم استقالته من النقابة عام 2010 لكى يترشح لعضوية مجلس الشعب وقتها.

وبعد كل هذه الاتهامات التى وجهها النقيب السابق خلال حلوله ضيفا على الإعلامية نانسي مجدي عبر قناة القاهرة اليوم قام مصطفى كامل بإصدار بيان رسمي كشف فيه العديد من الوقائع التى تدين النقيب الأسبق.

وجاء البيان كالآتي : جائتني إتصالات عديده ورسائل علي الواتس من مجموعه من الصحفيين المحترمين، للرد علي عبارات تفوه بها رجلاً تعدي سن الثمانون عاماً .

وللأسف لم تتم محاسبته جنائياً عما أقترفه من جرائم صارخه، تخضع لجرائم الأموال العامة طبقاً لتقارير الجهازي المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابة، والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثورة في ٢٠١١ كل المستندات التي تم تقديمها إلي مباحث الأموال العامة، بعد إقتياده مكلبشاُ والقبض عليه حينذاك، في زفه لم تشهدها النقابة سابقاً.

وتابع البيان: وسوف يتضمن هذا البيان ( فيديوهات أرسلها لي كل الزملاء توثق ما فعله معه جموع الموسيقيين و القبض عليه وإقتياده متكلبشاً وهتافات الموسيقيين وما تتضمنها من عبارات كفيلة بأن تجعله يتواري عن أي مشهد يخص مهنة الموسيقي والنقابة، علي وجه التحديد والتي خرج منها بالصوت والصورة في وضع لا يقبله علي نفسه أي أنسان، ولأن هذا الشخص لم يُحاسب علي مافعله، نراه علي فترات يحاول مراراً وتكراراً الظهور ظناً منه أن الماضي قد تم محوه وتعود أسباب إثارته مجدداً لما تعود أن يثيره، بعد أن قام الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربيه / أشرف الشهداوي ومجموعه من الزملاء بتقديم شكوي مطالباً فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل مامضي.

وأضاف البيان: ورغم محاولاتي الكثيرة لوضع خطة إستقرار للنقابة وعدم النبش في جرائم الماضي إلا أنني وجدت نفسي مضطراً أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونية بالنقابة والتي بدورها قامت بإستدعاؤه والتحقيق معه، ونظراً لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمة برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت النارية، فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه علي صفحات الجرائد ( أنه داعماً لي بالإنتخابات ) وحيث أن دعمه لي لا يشرفني إطلاقاً ولا يسرني أن يتم إلتصاق أسمه بأسمي فلم أعير تصريحاته بدعمي أي إهتمام.

وتابع البيان: وقامت الشئون القانونية بإستكمال كافة إجراءات التحقيق معه وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المرة خانه لسانه، ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير، لشخصي وصفتي ولمجلس الإدارة ثم قام بإختلاق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقاً وبناءا علي ما تقدم وبعد أن قرأت وشاهدت ماتفوه به قررنا الآتي.

أولاً : تكليف الشئون القانونية بإتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفورية وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وإفتراء وقانون بلدي التي أقدرها وأحترمها كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص.

ثانياً : تكليف إدارة الحسابات ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع علي كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل والتي كان قد تم تسليمها إلي مباحث الأموال العامة ولم يتم التحقيق فيها ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائياً نتاجا لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات ومن أهم السلبيات الثورة في ٢٠١١ كان الانفلات الأمني الذي تبعها وأدي الي بعثرة القضية ( كما أخبرني القائمين علي إدارة النقابة ) .

وحيث ان تقارير الجهات السيادية كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع وجرائم المال العام لا تسقط فلنا الله أولاً ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء ( مرفق بالبيان ) بعضاً من المستندات الدالة علي ما أقول وفيديوهات توثق كيف خرج من النقابة وهتافات الموسيقيين بعبارات ( الحرامي أهو ) وفيديوهات إقتياده متكلبشاً وسط رجال شرطتنا التي أدعوا الله أن يحفظها ويحمي سواعدها دائماً وأبداً .

مجلس التأديب

كشف الفنان مصطفي كامل عن مصير النقيب الأسبق منير الوسيمي في الانتخابات القادمة .

وقال كامل أن كل ما تفوه به منير الوسيمي في بيانه الشهير كلام مغلوط وسوف يتم محاسبته بالقانون .

وأضاف كامل أنه تنحي عن مجلس التأديب أمس الخميس، الذي يتولي تأديبه لكي يرجع إلي صفوف باقي الأعضاء لكي يأخذ حقه كباقي الأعضاء وليس كرئيس مجلس التأديب .

وتابع كامل أنه قام بتقديم جميع المستندات التي تدين منير الوسيمي لنيابة الأموال العامة ويأمل أن يتم محاسبته بالقانون.

سر هجوم منير الوسيمي

علق الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على أزمة الموسيقار منير الوسيمي والفنان مصطفى كامل، لافتا إلى أن هناك مستندات تعود إلى عام 2011 صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت مخالفات ضد منير الوسيمي وأغلق الملف بعد أحداث الثورة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الموسيقار منير الوسيمي يدعى أنه حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه.

تابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، فوجئنا أيضا بتصريحات الموسيقار منير الوسيمي، يدعى بأن أغنية الحب الحقيقي للفنان مصطفى كامل ليست من كلماته ولا ألحانه ويتهمه بسرقة الكلمات والألحان وبالتالي من حقه التحرك قضائيا للدفاع عن حقه.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، سر هجوم الموسيقار منير الوسيمي على الفنان مصطفى كامل خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الموسيقار منير الوسيمي يستهدف الترويج لحملته الانتخابية على حساب سمعة وشرف الفنان مصطفى كامل، مضيفا: فوجئنا أيضا بتصريحات الموسيقار منير الوسيمي، يدعى بأن أغنية الحب الحقيقي للفنان مصطفى كامل ليست من كلماته ولا ألحانه ويتهمه بسرقة الكلمات والألحان وبالتالي من حقه التحرك قضائيا للدفاع عن حقه.

وأشار الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إلى أن هناك مستندات تعود إلى عام 2011 صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت مخالفات ضد منير الوسيمي وأغلق الملف بعد أحداث الثورة.

رد ناري من مصطفى كامل

رد الفنان مصطفى كامل على الموسيقار منير الوسيمي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : “لا يشرفنى دعم منير الوسيمى فى الانتخابات القادمة على منصب نقيب الموسيقيين هذا الدعم لا يسرنى ولا يسعدنى".

وأضاف مصطفى كامل : "كل ما اتمناه ان يظل الدعم الإلهي ملازم لى فى مشوارى معكم ومشوارى الفنى عموما".

وكان منير الوسيمى قد أعلن فى تصريحات صحفية دعمه للفنان مصطفى كامل فى الانتخابات القادمة للموسيقيين على مقعد النقيب إلا أن مصطفى كامل قد أعلن عدم تشريفه بدعم منير الوسيمى له.