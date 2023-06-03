إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

اصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي "بلبيس- العاشر من رمضان" وتم نقل المصابين الي مستشفى العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي باستقبال 10 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي"بلبيس- العاشر من رمضان" وتم نقل المصابين الي مستشفى العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.