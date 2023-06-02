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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم ربع نقل بتروسيكل بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 11 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل بطريق القاهرة الإسماعيلية أمام النساجون الشرقيون وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بإستقبال 11 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم أطفال وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل بطريق القاهرة الإسماعيلية أمام النساجون الشرقيون وتم نقل المصابين الي مستشفى العاشر الجامعي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية الشرقية الرعاية الصحية النساجون الشرقيون بالشرقية تحرير محضر رعاية الصحية كدمات وسحجات طريق القاهرة الإسماعيلية

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