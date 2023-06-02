إصابة 11 شخصا في حادث تصادم ربع نقل بتروسيكل بالشرقية

أصيب 11 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل بطريق القاهرة الإسماعيلية أمام النساجون الشرقيون وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بإستقبال 11 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم أطفال وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل بطريق القاهرة الإسماعيلية أمام النساجون الشرقيون وتم نقل المصابين الي مستشفى العاشر الجامعي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر محضر بالواقعة.