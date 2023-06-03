عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أعلنت محافظة الإسماعيلية، خلال بيان لها اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في دائرة مركز ومدينة القصاصين، بسبب أعمال الصيانة التي يجري تنفيذها خلال الساعات القليلة المقبلة بنطاق عدة قرى، وبدأ الانقطاع من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يطمئن على الخدمة المقدمة للمواطنين بمجمع الإسماعيلية الطبي

وقالت محافظة الإسماعيلية، خلال بيانها إن انقطاع مياه الشرب بسبب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للشبكات بقرية المحسمة القديمة، ومنطقة المنشية، وعزبة أبو زيد، وعزبة صبري الجبل، ومنطقة العرب بدائرة مركز القصاصين في الإسماعيلية.

وأضافت محافظة الإسماعيلية في بيان، أنه يجري تنفيذ أعمال الصيانة لشبكات مياه الشرب في قرية المحسمة، وربط الشبكات الجديدة، ما يتسبب في توقف محتكي مياه القصاصين ومجمع كومباكت المحسمة لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسماعيلية، أعلنت تنفيذ أعمال صيانة مخطط لها خلال شهر يونيو في عدة قرى ومراكز، لرفع كفاءة الشبكات.

ومن الجدير بالذكر، أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة بالكامل في منطقة المنايف وكوبري 7، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، بما يمنع انقطاعها مرة أخرى، وأن الخطوط الجديدة تخدم 9 توابع بمركز ومدينة أبو صوير

الاسماعيلية الطبي الخدمة المقدمة الاحلال والتجديد هيئة الرعاية الصحية خلال الساعات القليلة المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

بعد تحقيقات النيابة.. هل يسدد مالك لافتة أكتوبر تعويضات للضحايا؟

موضوعات متعلقة

أحمد عمر هاشم يكشف دلالات وحدانية الله في القرآن الكريم.. فيديو

صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بالتوسع في المشروعات الغذائية.. تفاصيل

عيد ميلاد نقابة القلم والكلمة الـ82 | تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

انقطاع المياه عن بعض قرى مركز أطسا بالفيوم

برلمانى: مجموعات الدعم أفضل سلاح لمواجهة الدروس الخصوصية والسناتر

غدا.. انقطاع المياه عن مناطق بمركز إهناسيا في بني سويف لأعمال التطهير

لمدة 8 ساعات.. فصل المياه عن مدينة نجع حمادي وقرى غرب النيل غداً

ترشيحاتنا

عقب افتتاحه.. تعرف على أبرز المعلومات الخاصة بكوبري ونفق 45 شرقي الإسكندرية

بعقد أسطوري.. الهلال السعودي يستعد للإعلان عن صفقة ميسي في هذا الموعد

مستشار بأكاديمية ناصر: 3000 إشاعة في الشهر عن مصر لهدم معنويات الشعب

مصر تستعد لاستضافة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي

طرح 5 طرازات مختلفة.. قائمة بأسعار رينو الجديدة في مصر

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

بالإسود الجرئ.. بسمة بوسيل تثير ضجة في زفاف ميرنا نور الدين

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ