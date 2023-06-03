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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو اتنصب عليك إلكترونياً.. إيه الإجراءات اللي لازم تعملها؟.. خبير تكنولوجيا معلومات يجيب

النصب الإلكتروني
النصب الإلكتروني

قال الدكتور محمد رفعت خبير تكنولوجثيا المعلومات ؛ إن من أهم سبل الوقاية من التعرض للنصب عبر الأنترنت هو تقليل إنتشار البيانات الشخصية على الأنترنت مثل البيانات الخاصة والعنوان ورقم الفيزا كارت  وغيرها من البيانات ؛ مشيرا إلى أن عندما تصل رسالة للتحقق من رقم الحساب البنكي أو غير ذلك  يجب عدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل.

أضاف الدكتور محمد رفعت خلال لقائه عبر برنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية ؛ أن الجهاز الإلكتروني الخاص بالشخص أيا كان نوعه سواء موباييل أو لاب توب  يجب تحديثه ب السوفت وير  أول بأول وذلك لأن بعض الفيروسات التي تصيب الأجهزة قد تؤثر على عامل الأمان بالجهاز .

أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات ؛ أن من الأفضل عند عمل الباسوورد لأي حسابات خاصة يفضل إختبار رموز يصعب إختراقها من الهاكر؛ مشيرا إلى أن عندما يتعرض أي شخص لعملية إحتيال أو نصب عبر الأنترنت من الأفضل تبليغ مباحث الأنترنت عند إكتشاف المشكلة وذلك لأن التحرك السريع أفضل من التأخير بالأضافة إلى أن إذا كانت المشكلة لها علاقة بالحساب البنكي فمن الضروري إبلاغ البنك بوقف الفيزا.

البيانات الخاصة الإجراءات الباسوورد الكترونيا تكنولوجيا معلومات

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