عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير دون إصدار فواتير إلكترونية

صدى البلد

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بضرورة الانتباه إلى أنه لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة  الجمركية ( نافذة ) إلا إ ذا كانت تصدر فواتير ضريبية إلكترونية.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت في رسالة لعملائها عبر منصات التواصل الاجتماعي: عزيزى الممول.. مصلحة الضرائب المصرية بتقولك: خلي بالك اعتبارا من 1 يوليو الجاي لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة  الجمركية ( نافذة ) إلا إ ذا كانت بتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.

وأضافت مصلحة الضرائب: لن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أوالمصروفات وكمان في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة إلا من خلال الفواتير الإلكترونية، منظومة الفاتورة الإلكترونية فايدة وحماية ليك ولغيرك، ولمزيد من المعلومات اتصل على 16395.. مع تحيات مصلحة الضرائب المصرية.

الضرائب الضريبة على القيمة المضافة القيمة المضافة الفاتورة الالكترونية الضرائب المصرية الفواتير الالكترونيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

بعد تحقيقات النيابة.. هل يسدد مالك لافتة أكتوبر تعويضات للضحايا؟

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

ترشيحاتنا

بالستة مرتين.. خالد الغندور يثير الجدل في ذكرى فوز الزمالك على الأهلي

بدء تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين الثلاثاء.. اعرف الشروط

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

حادث غريب في داخل إسرائيل.. والسلطات تتحرك

عقب افتتاحه.. تعرف على أبرز المعلومات الخاصة بكوبري ونفق 45 شرقي الإسكندرية

بعقد أسطوري.. الهلال السعودي يستعد للإعلان عن صفقة ميسي في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

بالإسود الجرئ.. بسمة بوسيل تثير ضجة في زفاف ميرنا نور الدين

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

اﻟﻤﺰﻳﺪ