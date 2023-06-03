الضرائب: لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير دون إصدار فواتير إلكترونية

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بضرورة الانتباه إلى أنه لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية ( نافذة ) إلا إ ذا كانت تصدر فواتير ضريبية إلكترونية.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت في رسالة لعملائها عبر منصات التواصل الاجتماعي: عزيزى الممول.. مصلحة الضرائب المصرية بتقولك: خلي بالك اعتبارا من 1 يوليو الجاي لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية ( نافذة ) إلا إ ذا كانت بتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.

وأضافت مصلحة الضرائب: لن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أوالمصروفات وكمان في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة إلا من خلال الفواتير الإلكترونية، منظومة الفاتورة الإلكترونية فايدة وحماية ليك ولغيرك، ولمزيد من المعلومات اتصل على 16395.. مع تحيات مصلحة الضرائب المصرية.