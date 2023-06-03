الغباري.. مصر تعيق مخطط تقسيم الشرق الأوسط

أكد اللواء محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الدول التي لا ترغب الخير لمصر يستخدمون الحرب من الجيل الرابع لتنفيذ هذا المخطط، وهو يتكون من 4 عناصر رئيسية، وهى الحرب بالوكالة مثلما حدث في ليبيا ؛ مشبرا إلى أن مخطط تقسيم الشرق الأوسط مازال مستمرا، ومصر "واقفة زي اللقمة في الزور" لهذا المخطط.



وأضاف الغباري، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن العنصر الثاني من حرب الجيل الرابع هو هدم الدولة من الداخل، أما الجزء الثالث فهو الحصار الاقتصادي المؤسسي للدول، وأخيرا العمليات النفسية والحرب النفسية، وأداتهما نشر الشائعات.

وأوضح اللواء محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر نسيجها ووطنية مواطنيها صعية التفكيك ولهذا يتم التخطيط بشكل متطور لكي ينالوا من إستقرارنا وذلك لن يحدث.