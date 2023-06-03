استياء طلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد من صعوبة مادة الفقه

سادت حاله من الاستياء بين طلاب الثانويه الازهريه بالوادي الجديد اليوم السبت من صعوبة مادة الفقه التي كانت تحتاج مزيدا من الوقت.

اعرب الطلاب عن استيائهم من مدي صعوبة مادة الفقه والتي جات ي مستوي الطالب المتفوق فضلا عن قصر الوقت المحدد للماده.

كانت امتحانات الثانية الازهرية قد انطلقت صباح اليوم السبت داخل ٥ لجان موزعة على مستوى المحافظة، يؤديها ٣٢٧ طالب وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية.

وأشار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إلى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم؛ لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالمتابعة اللحظية لأي معوقات قد تواجه الطلاب وسرعة التعامل معها.

ولفت الزملوط إلى الإجراءات الجارية لافتتاح فرع جامعة الأزهر بالمحافظة العام الدراسي المقبل، داعيًا الطلاب لبذل المزيد من الجهد وتحقيق نتائج متميزة؛ للالتحاق بفرع الجامعة، واستكمال مسيرتهم الدراسية داخل صروح التعليم الجامعي الأزهري.