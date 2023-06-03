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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد أبوالوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في كأس العرب بالسعودية

محمد أبو الوفا
محمد أبو الوفا

تطير بعد غدا الإثنين بعثة منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب التى ستنطلق مبارياتها خلال أيام في مدينة جدة بالسعودية.
يرأس بعثة الفراعنة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات، وحرص أبوالوفا على التنسيق مع الجهاز الفنى للمنتخب، فيما يتعلق بكافة الأمور الخاصة بالسفر، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثة خاصة وأنها اول ارتباط رسمى للمنتخب مع الجهاز الفنى الجديد.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات موريتانيا وفلسطين والعراق.
ويضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الصالات كل من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى، ومحمد منجى مديرًا إداريًا، وأحمد حسن مدير المهمات.
واختار المدير الفنى للمنتخب14 لاعباً وهم جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن و محمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد ومحمود فتحى.
ويسعى مدرب المنتخب إلى استغلال مباريات البطولة العربية إلى تجهيز اللاعبين بشكل قوى قبل انطلاق التصفيات الإفريقية وبطولة كأس الأمم خصوصاً في ظل عملية الإحلال والتجديد التى يمر بها المنتخب في الفترة الحالية والنزول بمعدل أعمار اللاعبين بشكل مناسب.

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