رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ إن المواطن السكندري أدرك بقيمة ماتقدمه المحافظة من مشروعات تطوير للبنية التحتية الخاصة بشبكة تصريف الأمطار وتم إنجاز شبكة تصريف الأمطار في المناطق الساخنة والتي يسقط عليها أكبر قدر من مياه الأمطار وتمثل 12% من مقدار الأمطار.

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال تفقده بمحافظة الأسكندرية برفقة وزيرالتقل الفريق كامل الوزير ؛ أنه تم تطوير وتنفيذ شبكات تصريف للأمطار في منطقة سموحة ومحمد نجيب والتي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية كما تعهدت الهيئة على إنجاز ماتبقى من شبكة تصريف الأمطار قبل بداية موسم الأمطار القادم .