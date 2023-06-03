الابتسامة تعلو وجه أبو جبل فى تدريبات البنك الأهلي

شارك محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي ومنتخب مصر، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد أبوجبل خلال تواجده فى تدريبات البنك الاهلي، استعدادًا لملاقاة نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعد محمد أبو جبل من أفضل حراس المرمى فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و لديه خبرات كبيرة دولية مع منتخب مصر حيث ساهم في وصول الفراعنة الى نهائي كأس الأمم الافريقية الماضية التي أقيمت بالكاميرون .

وكان محمد أبوجبل انضم لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة 9 من الشهر الجارى حيث تقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .