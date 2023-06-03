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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير العمل المتهم بالمحسوبية في فرنسا: أتوقع إقناع المحكمة بحسن نيتي وبراءتي

وزير العمل الفرنسي
وزير العمل الفرنسي

قال وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت يوم السبت إنه بريء بعد اتهامه بالمحاباة والمحسوبية في منح عقد للمياه في عام 2009 وسيدافع عن نفسه ضد التهمة ، مضيفا أن سياسته 'لم تضعف ولم تضر'.

وقال دوسوبت ، الذي لعب دورًا رئيسيًا في قرار الرئيس إيمانويل ماكرون ، لإذاعة فرانس إنتر ، 'أتوقع إقناع المحكمة بحسن نيتي وبراءتي'.

وقال المدعي المالي الفرنسي يوم الجمعة إن دوسوبت سيواجه جلسة استماع في نوفمبر  بشأن المزاعم.

وقال مسؤول في مكتب رئيسة الوزراء إليزابيث بورن يوم الجمعة إن دوسوبت تواصل دعمها.

يتعلق ادعاء المحسوبية قبل تولي دوسوبت دوره الوزاري الحالي وعندما كان عمدة محليًا.

ولعب دوسوبت دورًا بارزًا خلال المناقشات البرلمانية هذا العام ، حيث وقعت حكومة ماكرون على قرار رفع سن التقاعد الحكومي الفرنسي إلى 64 عامًا من 62 ، على الرغم من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع ضده.

 

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