الدفاع البريطانية: المخزون العسكري المخصص لأوكرانيا بدأ ينفد

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس الجمعة، أن مخزون المعدات العسكرية التي تقدم من الغرب إلى أوكرانيا بدأت تنفد، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ودول أخرى قد يضطروا إلى شراء أسلحة أكثر مما توفره من الاحتياطي الوطني.

وأضاف والاس خلال لقاء صحفي "مع استمرار الصراع، تواصل الدول الغربية تقديم الأسلحة والتمويل لأوكرانيا، دون الضغط على كييف لبدء مفاوضات مع روسيا".

من جانبه، قال سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن أبواب كييف للتفاوض مع موسكو "موصدة بإحكام".

ولفت إلى أن لهذا التصريح دلالة على عدم قدرة كييف على الاستمرار إلى ما لا نهاية في الصراع، لأن طاقاتها وقدراتها الحربية – مهما تم تقديم دعم لها من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة- لن تستطيع الصمود.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة أراضيها من روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" من أوكرانيا، إنه يعرف الفترة التي سيستغرقها الهجوم المضاد، لكنه لا يعرف ما سينجم عن الهجوم المذكور، لكن رغم ذلك سيتم تنفيذه".

وأضاف: "نعتقد بقوة أننا سننجح. لا أعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك. لأكون صريحًا، يمكن أن يسير الأمر بعدة طرق مختلفة تمامًا. لكننا سنفعل ذلك، ونحن مستعدون".

واعترف زيلينسكي، بتفوق القوات الجوية الروسية على سلاح الجو الأوكراني، مطالبًا الغرب مجددًا بضخ كميات إضافية من الأسلحة.