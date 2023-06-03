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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رجب طيب أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا

صدى البلد

أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية رئيسا لتركيا، بعد إعادة انتخابه خلال انتخابات الإعادة التي جرت في الـ 28 من شهر مايو الماضي حيث فاز خلالها بـ 52.18 بالمائة من إجمالي الأصوات.

وذكر تليفزيون "تي آر تي" التركي أن مراسم حلف اليمين الدستورية جرت في البرلمان اليوم /السبت/، حيث توجه بعدها الرئيس التركي لزيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، وسيشهد المجمع الرئاسي مراسم التنصيب في وقت لاحق اليوم حيث سيحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 78 دولة.

كما سيستضيف أردوغان الضيوف على مأدبة عشاء في قصر جانكايا، ومن المتوقع أن يعلن بعدها تشكيل حكومته.

أردوغان جانكايا قصر جانكايا الرئيس التركي الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان

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