الشوط الأول .. مانشستر يونايتد يتعادل مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد

تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب ويمبلي الشهير، بنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي تقدم مبكرًا بهدف أول بعد مرور 13 ثانية فقط من انطلاق المباراة عن طريق الألماني إلكاي جوندوجان بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

ويُعد هدف جوندوجان هو الأسرع في تاريخ المباريات النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم البطولات في عالم كرة القدم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد لمس جاك جيريليش الكرة بيده.

وانبرى البرتغالي برونو فيرنانديز لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 33، معلنًا عن هدف التعادل لفريقه مانشستر يونايتد.

وكان هدف لويس ساها لـ إيفرتون في نهائي نسخة 2009، بشباك إيفرتون، الأسرع في تاريخ المباريات النهائية، بعد مرور 25 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

يُذكر أن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قد انطلقت في موسم 1871-1872.