عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول .. مانشستر يونايتد يتعادل مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب ويمبلي الشهير، بنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 مانشستر سيتي تقدم مبكرًا بهدف أول بعد مرور 13 ثانية فقط من انطلاق المباراة عن طريق الألماني إلكاي جوندوجان بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

ويُعد هدف جوندوجان هو الأسرع في تاريخ المباريات النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم البطولات في عالم كرة القدم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد لمس جاك جيريليش الكرة بيده.

وانبرى البرتغالي برونو فيرنانديز لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 33، معلنًا عن هدف التعادل لفريقه مانشستر يونايتد.

وكان هدف لويس ساها لـ إيفرتون في نهائي نسخة 2009، بشباك إيفرتون، الأسرع في تاريخ المباريات النهائية، بعد مرور 25 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

يُذكر أن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قد انطلقت في موسم 1871-1872.

مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

هانى حتحوت يصدم جماهير الوداد المغربي قبل نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

رضا حجازي يعلن تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مجال التعليم

أردوغان يحدد موعد إعلان الحقائب الوزارية واجتماع الحكومة الأول

بحضور رؤساء تحرير صحف ومواقع| تنظيم ملتقى مصري عماني بـ الأعلى للإعلام

هل يعيش الإنسان على المريخ ؟.. العماء يوضحون أخيرًا الحقيقة

الكرملين يمنع صحفيي دول غربية من حضور منتدى سان بطرسبرج الدولي

شروط الأضحية والمضحى .. وهل تجوز عن الميت.. واحذر هذه العيوب تفسدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية إدارة مرض السكري خلال فصل الصيف وفي الأجواء الحارة |تفاصيل

قرينة رئيس الجمهورية تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاجن كوسة باللحمة والحمص

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

فيديو

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ