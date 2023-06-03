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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السيتي يفوز 2-1 على مانشستر يونايتد ويتُوج بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تُوج مانشستر سيتي بطلًا لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه، بفوزه الصعب على مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في النهائي.

 مانشستر سيتي تقدم مبكرًا بهدف أول بعد مرور 13 ثانية فقط من انطلاق المباراة عن طريق الألماني إلكاي جوندوجان بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

ويُعد هدف جوندوجان هو الأسرع في تاريخ المباريات النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم البطولات في عالم كرة القدم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد لمس جاك جيريليش الكرة بيده.

وانبرى البرتغالي برونو فيرنانديز لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 33، معلنًا عن هدف التعادل لفريقه مانشستر يونايتد.

وعاد جوندوجان ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 51 بتسديدة من متابعة لعرضية دي بروين، ليهدي فريقه اللقب.

وكان هدف لويس ساها لـ إيفرتون في نهائي نسخة 2009، بشباك إيفرتون، الأسرع في تاريخ المباريات النهائية، بعد مرور 25 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

يُذكر أن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قد انطلقت في موسم 1871-1872.

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