الإمارات تعلن تقديم 20 مليون دولار دعما للأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت الإمارات، اليوم السبت، عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار أمريكي، كمساهمة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن المساهمة سيتم صرفها خلال العامين المقبلين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة من أجل الإعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا.

وقالت نسيبة : "تواجه الأونروا تحديات جسيمة، حيث أن وضعها المالي غير مستقر، ومستقبلها في الميزان.. لذا جاء دعم دولة الإمارات بهدف المساهمة في تمويل يعزز من تطلعات واستدامة الوكالة".

وأضافت: " تلعب الأونروا دوراً محورياً في تحسين حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتساهم كذلك في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قبل إعلانها عن مساهمة اليوم، كانت قد قدمت مساعدات لفلسطين في الفترة ما بين 2018 و2023، بقيمة 521 مليون دولار أمريكي، منهم 119.3 مليون دولار من خلال الأونروا.