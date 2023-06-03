استجابة لطلب "الناتو".. تركيا ترسل قواتها لكوسوفو

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن أنقرة تعتزم إرسال قوات خاصة إلى كوسوفو يومي الأحد والأثنين المقبلين في إستجابة لطلب حلف شمال الأطلسي "الناتو" للمشاركة مع قوات حفظ السلام التابعة للحلف.

ودعت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم ، الأطراف إلى ضبط النفس والحوار البناء لحل تلك الأزمة وأن الجانبين يضرون باللأمن والأستقرار الأقليمي.

وقالت الوزارة: "من المقرر نشر وحدتنا "كتيبة القوات الخاص" في كوسوفو في الرابع والخامس من يونيو".

ودفعت أحداث العنف الأخيرة حلف شمال الأطلسي للإعلان إرسال 700 من قواتها لكوسوفو.

واتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي صربيا بتدبير الاشتباكات بين الصرب وقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقال إن صربيا حشدت جماعات إجرامية لإثارة الاشتباكات.