ينشر 10 .. كلب محظور الحيازة يقتل امرأة مسنة بحادث مروع ببريطانيا

قالت شرطة وارويكشاير البريطانية إن شخصين ألقي القبض عليهما بعد مقتل امرأة في السبعينيات من عمرها على يد كلب في بيدورث.

ووفقاً لصحيفة “ديل ستار”، قتلت المرأة بشكل مأساوي في الحادث، الذي وقع في حوالي الساعة 4 مساءً بعد ظهر أمس (2 يونيو) في شارع كاثلين في بلدة حوالي 31000 نسمة ، وأبلغت الشرطة أقرباء الضحية بما حدث.

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 52 عاما وامرأة تبلغ من العمر 49 عاما اعتقلا للاشتباه في حيازتهما سلالة محظورة من الكلاب وامتلاك كلبا خارج نطاق السيطرة بشكل خطير.

فيما تم الإفراج عن صاحب الكلب بكفالة بينما تتواصل التحقيقات، ولم يذكر رجال الشرطة أسماء أي شخص متورط في الحادث.