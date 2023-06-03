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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي ضيف إسعاد يونس .. الإثنين

العوضي
العوضي

يحل الفنان أحمد العوضي ضيفا على الفنانة والإعلامية اسعاد يونس في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير صاحبة السعادة.

يتحدث العوضي خلال الحلقة عن كواليس تصوير مسلسله الأخير ضرب نار وتعاونه للمرة الثانية مع زوجته ياسمين عبد العزيز.

كما تطرق العوضي خلال حديثه عن حياته الشخصية وعلاقته بياسمين عبد العزيز، كما يكشف العديد من المواقف الكوميدية التي تجمعه بزوجته سواء داخل التصوير أو خارجه.

 

وبدأت قناة dmc في عرض برومو الحلقة استعداد لعرضها في تمام الساعة الحادية عشر من مساء الأثنين.

 

العوضي يأكل الكبدة نية

 

كما تشهد الحلقة قيا العوضي بتناول بعض الأطعمة مع صاحبة السعادة ومنها الكبدة نية والتي تعتبر أكلته المفضلة خارج التصوير.

وظهر العوضي خلال الصورة يأكل فص من الكبدة "النية" وهو ما أثار اندهاش الكثيرين من جمهوره، والأغرب رد فعل زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وحرصت ياسمين عبد العزيز على مداعبة زوجها أحمد العوضي وقامت بالتعليق على الصورة قائلة : إيه ده.. طلقني، مع وضع إيموشن يعبر عن مداعبتها للعوضي.

 

أحمد العوضي يحتفل بنجاح ضرب نار

 

وتأتي هذا الحلقة والتى يظهر فيها مع صاحبة السعادة للاحتفال بنجاح مسلسله الأخير ضرب نار والذى خاض به موسم رمضان الماضي مع زوجته ياسمين عبد العزيز.

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي اسعاد يونس صاحبة السعادة

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