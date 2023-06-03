عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلائع الجيش يتفوق على سموحة 2-0 في أول لقاء لعبد الحميد بسيوني

صدى البلد

حقق فريق طلائع الجيش، فوزا غاليا على نظيره سموحة بهدفين نظيفين  في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليون ضمن منافسات الجولةالثلاثين من بطولة الدوري المصري.
 

سجل هدفي طلائع الجيش خالد سطوحي ومحمود وادي في الدقيقتين 18و45، وأهدر سموحة ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

 

تشكيل الفريقين:

 

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:-


 

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب- زولا

خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - كريم طارق - إسلام محارب - أحمد سمير

خط الهجوم: محمود وادي

بينما أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش وجاء كالتالي:-


 

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: صديق أوجولا - شريف رضا - مالك بعيوي - أحمد جمال

خط الوسط: أحمد شوشه - بنيامين بواتينج - حسين فيصل

خط الهجوم: دكوا دودو - محمد المغربي - مصطفى سعد.

الهاني سليمان أحمد سمير أحمد جمال أحمد سامي ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

ترشيحاتنا

إياب نهائي الكونفدرالية|اتحاد العاصمة يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام يانج أفريكانز

شوط أول إيجابي بين باريس سان جيرمان وكليرمون في الدوري الفرنسي

أسباب ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بعد تشغيل التكييف في الصيف

بايدن يوافق على قانون رفع سقف الدين الأمريكي

لمواجهة هيمنة الدولار.. مجموعة بريكس تصدر عملة جديدة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم .. ظهرت الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

في الحر الشديد .. أكل الثلج يصيبك بـ 5 أمراض|خلي بالك

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

فيديو

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

عاجل.. تفاصيل مطاردة عناصر تهريب مخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ