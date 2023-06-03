طلائع الجيش يتفوق على سموحة 2-0 في أول لقاء لعبد الحميد بسيوني

حقق فريق طلائع الجيش، فوزا غاليا على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليون ضمن منافسات الجولةالثلاثين من بطولة الدوري المصري.



سجل هدفي طلائع الجيش خالد سطوحي ومحمود وادي في الدقيقتين 18و45، وأهدر سموحة ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

تشكيل الفريقين:

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:-





حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب- زولا

خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - كريم طارق - إسلام محارب - أحمد سمير

خط الهجوم: محمود وادي

بينما أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش وجاء كالتالي:-





حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: صديق أوجولا - شريف رضا - مالك بعيوي - أحمد جمال

خط الوسط: أحمد شوشه - بنيامين بواتينج - حسين فيصل

خط الهجوم: دكوا دودو - محمد المغربي - مصطفى سعد.