أستاذ أمراض سكر تحذر من استخدام أدويته في علاج السمنة .. فيديو

‏قالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذة أمراض السكر والغدد الصماء بكلية طب قصر العيني، إن بعد انتشار بعض الحقن لمرضى السكر التي يتم استخدامها في علاج السمنة والنزول في الوزن بسبب أنها تقوم بعمليات حرق عالية، هناك جزء منها لم يحصل على الموافقة على أنها أدوية تخسيس وهي أدوية لمرضى السكر فقط.

وتابعت إيناس شلتوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي "سيد علي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن بالتالي لا ننصح باستخدامها كدواء للتخسيس ونوع آخر موجود منه في مصر منها حقن أسبوعية ومنها حقن يومية ويسمح باستخدامها كأدوية للتخسيس لكن تحت اشراف الطبيب.

النوع الثالث

وأضافت أن هناك النوع الثالث وهذا النوع يقوم بالتخسيس من 10% إلى 20% من الوزن المبدئي وهي غير متوفرة في مصر حتى الآن وإذا وصلت إلى مصر سعرها سوف يكون مكلف جدا لكن انتشارها في الدول العربية ليس كثيف وموجودة في دولة عربية واحدة فقط ومنتشرة عالميا.