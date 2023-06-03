120 ألف جنيه راتب شهري.. وظائف جديدة لشباب الأطباء |تعرف علي الشروط

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الموافقة على طلب وزارة الصحة التشادية، بترشيح أطباء مصريين متميزين من المستشفيات التابعة للوزارة، للعمل داخل القطاع الصحي التشادي في التخصصات الطبية ذات الأولوية.

وظائف وزارة الصحة

جاء ذلك، في ضوء خطاب الدكتور مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية حول هذا الشأن للعمل داخل القطاع الصحي التشادي في التخصصات الطبية ذات الأولوية "أشعة - عظام - عيون - قلب – سكري" بواقع 10 أطباء براتب شهري يقارب 4000 دولار أمريكي.

وأوضح خطاب وزارة الصحة أن مدة التعاقد 3 أعوام قابله للتجديد بالاتفاق المتبادل على أن تتحمل الحكومة التشادية الراتب الشهري والسكن للسادة الأطباء.

وأشار الخطاب إلى أنه في ضوء ما تقدم يرجى التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه بموافاتنا بأسماء من ترونه مناسباً من المرشحين طرفكم للسفر إلى دولة تشاد على أن يكون المرشح حاصل على شهادة الماجيستير أو الزمالة في التخصص المطلوب ويجيد اللغة الفرنسية / الإنجليزية ولا يزيد السن عن 45 عام بالإضافة إلى حسن المظهر.