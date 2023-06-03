محافظة المنيا تتخطى المستهدف من توريد القمح للموسم الحالي بنسبة 106.4%

Hعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 389 ألف طن حتى اليوم من خلال 42 موقعا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 106.4% مؤكدا ً أن المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان لهذا العام .

ووجه المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن فى ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.