أستاذ طب نفسي يوجه نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة .. تعرف عليها

قدم الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر قناة النهار،:" على الطالب أن ينام فترات كافية، مؤكدًا أن الاستيقاظ ليومين متتاليين أمر غاية في السوء، والأسوأ لو فعل ذلك ليلة الامتحان، لانه ينتج عنه تشوش وعدم قدرة على التركيز، ويصبح المخ في أسوأ حالاته.

وأكمل: "لو نام الطالب ليلا جيدًا حتى لو لم يكمل مذاكرته أفضل من أن يذاكر كل شئ بدون نوم".

وأكد علي ضرورة النوم الجيد أو التغذية الجيدة، والابتعاد عن الدليفري والمشروبات الغازية والمنبهات، لأنها تؤدي لحالة تسمم في المخ.

وحذر من تناول الطلاب للمنبهات الكيميائية، مؤكدا أن هذا الأمر قد يسبب إدمان لدي الطلاب.