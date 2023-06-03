لميس الحديدي للاعبي الأهلي : إحنا واثقين فيكم وبثباتكم الانفعالي

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة للاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي عبر حسابها علي تويتر "لميس لـ لاعبي الأهلي: إحنا واثقين فيكم وفي ثباتكم الانفعالي، وإنكم رجالة هتعملوا ماتش يليق بالأهلي، وأقول لمصطفى شوبير: متقلقش إحنا واثقين فيك"

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.