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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد محسن جابر: أحب إنتاج أغاني الراب والمهرجانات.. فيديو

محسن جابر
محسن جابر

أكد المنتج محمد محسن جابر، أنه مهتم بالاستماع إلى ما يقدمه من أعمال فنيه ويبني انطباعات شخصية عن ما يحب تقديمه.

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محسن جابر: اتهام عمرو مصطفى لنا ببيع ألحانه لمطربي المهرجانات «تجنٍّ علينا»

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محسن جابر لـ عمرو مصطفى: كوكب الشرق والعندليب ليسا حقل تجارب

وأوضح محمد محسن جابر، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن مؤدي الراب والمهرجانات منهم فنانين ويحب الانتاج لهم ولكن بشرط تكون مناسبة له، قائلا: "لكي تعيش الأغاني يجب أن يعيش فنانها".

 

وتابع: "لازم يكون في تجديد وحاجات أجدد ولما يكون في فنان مستمر لـ20 سنة مثلا فالأغاني التي يقدمها ستعيش، وآخر 7 سنوات أغاني الشركة متصدرة الترند في مصر والعالم العربي، والمزيكا تتغير والشكل تتطور".

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