محمد محسن جابر: أحب إنتاج أغاني الراب والمهرجانات.. فيديو

أكد المنتج محمد محسن جابر، أنه مهتم بالاستماع إلى ما يقدمه من أعمال فنيه ويبني انطباعات شخصية عن ما يحب تقديمه.

وأوضح محمد محسن جابر، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن مؤدي الراب والمهرجانات منهم فنانين ويحب الانتاج لهم ولكن بشرط تكون مناسبة له، قائلا: "لكي تعيش الأغاني يجب أن يعيش فنانها".

وتابع: "لازم يكون في تجديد وحاجات أجدد ولما يكون في فنان مستمر لـ20 سنة مثلا فالأغاني التي يقدمها ستعيش، وآخر 7 سنوات أغاني الشركة متصدرة الترند في مصر والعالم العربي، والمزيكا تتغير والشكل تتطور".