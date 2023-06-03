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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محسن جابر: اتهام عمرو مصطفى لنا ببيع ألحانه لمطربي المهرجانات «تجنٍّ علينا»

محسن جابر
محسن جابر

أكد المنتج محسن جابر، تشرفه بتحمل مسئولية تراث النجوم “أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، والموسيقار محمد عبد الوهاب”، قائلا: "اشتريت تراث أم كلثوم، وأول مرة أشوف فنانة من هذا العصر، وكانت سابقة لوقتها، وتنتج لنفسها، وشركة قائمة بذاتها".

 

وَرَدَّ محسن جابر، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، على اتهام عمرو مصطفى لهم ببيع ألحانه لمطربي المهرجانات، قائلا: "لما يتهمني بأننا أنتجنا؛ يبقى بيتجنى علينا، لسبب في نفسه، واحنا لم ننتج، لكن أي عمل فني مع التغيرات العصرية من كاسيت إلى أسطوانة، ووضع الأغنية على النت، تغيرت الأمور".

 

وتابع: "أنا آخذ الأغنية من المؤلف، ومش عارف مين هيلحنها، وآخذ اللحن، ومش معروف مين اللي هيغنيها، وبشتري الأغنية، ولسه هتخيل مين هيغني، والشركة لها استخدام اللحن كما شاءت"، مؤكدا أنه يشتري الأغاني لشركته، وليس لملحنين بعينهم.

محسن جابر

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