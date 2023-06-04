حتحوت يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع للقاء الوداد.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن مفاجأة في تشكيل الأهلي لمباراة الوداد المغربي التي ستقام غدا الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن السويسري مارسيل كولر استقر على الدفع بالحارس الشاب، مصطفى شوبير، والإبقاء على نظيره علي لطفي على مقاعد البدلاء.

وتابع حتحوت، إن تشكيل الأهلي المتوقع، سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول

الوسط : حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج

الهجوم : بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات

