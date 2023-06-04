عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بجامعة القاهرة: الناس تخشى من تقنيات الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

قال د.أبوالعلا العطيفي أستاذ النظم الذكية بجامعة القاهرة، إن كثير من الناس يشعر بالقلق بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي والمستقبل.


ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: الناس ممكن تخاف أن يحل مكان الانسان ويحدث إستبدال في كثير من الوظائف ليرد العطيفي خلال لقاء عبر كلمة أخيرة"، المذاع على قناة  ON قائلاً:"صحيح فيه استبدال لبعض الوظائف، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من يسيطر الآلة أم الإنسان ؟ الإجابة أن تطوير الفكر الإبداعي من التعليم والاستشراف للمستقبل من تقنيات لن يجعلنا نخاف والسيطرة تكون عندما أكون أقل منه في التفكير، مثلاً وجود خبير طبي في دومين معين أو مهندس زراعي فالذكاء الاصطناعي يساعد في استنساخ هذا الخبير عبر خبرته.

قلب شاطر

وأوضح أنه لو عندنا طبيب قلب شاطر وتوفى نقدر نستدعي مهاراته بالذكاء الاصطناعي والفرق بينه وبين الإنسان فقط الوعي.


ولفت إلى أنه بالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يخدم البشرية، لكن بها جانب مظلم يجب أن نستعد له عبر التطور الإبداعي بالعمل على الإنسان نفسه وعبر تشريعات مسبقة تساعد على سد ثغرات الجانب المظلم، قائًلا: “نحن لسنا ضد الخيال، ويجب أن نستعد لهذه التكنولوجيا بالتشريعات المسبقة”.


وأشار إلى أن الجامعات الحكومية بها نحو 25 كلية تدرس الذكاء الاصطناعي بخلاف القطاع الخاص، قائلا: "بنطلع خريج متخصص يتعامل مع كل خدمات الذكاء الاصطناعي".


وتعليقاً على جدل استخدام الملحن عمرو مصطفى لهذه التقنيات في أغاني أم كلثوم، علق قائلاً: “اللي عمله عمرو مصطفى حاجة جميلة، ولفت انتباهنا لشيء يجب أن نضع له ضوابط”.

الإعلامية لميس الحديدي التكنولوجيا الجامعات الحكومية الجامعات الحكومي الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

ترشيحاتنا

سليمان وهدان: مجلس إدارة الزمالك عزل رئيسه 9 مايو الماضي

تقنية الذكاء الاصطناعي تثير الجدل عن تقدير وزن زعيم كوريا الشمالية

سليمان وهدان: مستمر في منصبي بنادي الزمالك وقرار عزلي غير قانوني

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإسرائيلي حادث الحدود هاتفيًّا

الدكتور محمود وهبة.. تعرف على صاحب أول رسالة دكتوراه من العناية المركزة؟

زيارة نادرة .. أمريكا تعلن عن توجه مسئول كبير إلى الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ