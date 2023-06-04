أستاذ بجامعة القاهرة: الناس تخشى من تقنيات الذكاء الاصطناعي

قال د.أبوالعلا العطيفي أستاذ النظم الذكية بجامعة القاهرة، إن كثير من الناس يشعر بالقلق بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي والمستقبل.



ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: الناس ممكن تخاف أن يحل مكان الانسان ويحدث إستبدال في كثير من الوظائف ليرد العطيفي خلال لقاء عبر كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON قائلاً:"صحيح فيه استبدال لبعض الوظائف، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من يسيطر الآلة أم الإنسان ؟ الإجابة أن تطوير الفكر الإبداعي من التعليم والاستشراف للمستقبل من تقنيات لن يجعلنا نخاف والسيطرة تكون عندما أكون أقل منه في التفكير، مثلاً وجود خبير طبي في دومين معين أو مهندس زراعي فالذكاء الاصطناعي يساعد في استنساخ هذا الخبير عبر خبرته.

قلب شاطر

وأوضح أنه لو عندنا طبيب قلب شاطر وتوفى نقدر نستدعي مهاراته بالذكاء الاصطناعي والفرق بينه وبين الإنسان فقط الوعي.



ولفت إلى أنه بالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يخدم البشرية، لكن بها جانب مظلم يجب أن نستعد له عبر التطور الإبداعي بالعمل على الإنسان نفسه وعبر تشريعات مسبقة تساعد على سد ثغرات الجانب المظلم، قائًلا: “نحن لسنا ضد الخيال، ويجب أن نستعد لهذه التكنولوجيا بالتشريعات المسبقة”.



وأشار إلى أن الجامعات الحكومية بها نحو 25 كلية تدرس الذكاء الاصطناعي بخلاف القطاع الخاص، قائلا: "بنطلع خريج متخصص يتعامل مع كل خدمات الذكاء الاصطناعي".



وتعليقاً على جدل استخدام الملحن عمرو مصطفى لهذه التقنيات في أغاني أم كلثوم، علق قائلاً: “اللي عمله عمرو مصطفى حاجة جميلة، ولفت انتباهنا لشيء يجب أن نضع له ضوابط”.