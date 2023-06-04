حسين لبيب: اللجان بريئة من ديون الزمالك وسددنا نصف مليار جنيه ضرائب

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، إنه يوم تركه للنادي أعد ميزانية كاملة وسلمها إلى وزارة الرياضة وكان بها جميع الأرقام.

وأضاف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، على قناة “إم بي سي مصر”: “لا يمكن القول أن اللجان هي سبب تراكم الديون على النادي.. ماينفعش يتقال إن اللجان سبب ديون النادي وكان عليه 700 مليون مياه وكهرباء ونصف مليار ضرائب”.

وتابع حسين لبيب: “قبل ما نستلم النادي كان مديون للضرائب بأكثر من نصف مليون جنيه، وسددنا فلوس من ديون النادي خلال تواجدنا”.

وأردف رئيس نادي الزمالك السابق: “سددنا لاتحاد الكرة خلال 6 أشهر ما يقرب من 14 مليون جنيه، فضلا عن 40 مليون جنيه لقضايا دولية”.