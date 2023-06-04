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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سليمان وهدان: مستمر في منصبي بنادي الزمالك وقرار عزلي غير قانوني

صدى البلد

كشف النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن منصبه في نادي الزمالك.

 

وأكد سليمان وهدان خلال حواره مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" أن قرار عزله من منصبه في نادي الزمالك لم يكن ديمقراطيا ولا قانونيا.
 

وأوضح سليمان وهدان، أن المستشار مرتضى منصور صرح بعزله في مؤتمر صحفي بسبب تغيبه عن حضور 3 جلسات متتالية.

لم يغيب
 

وأشار سليمان وهدان إلى أنه لم يغيب 3 جلسات لمجلس إدارة نادي الزمالك، معقبا: “لسه ماضي على تعاقدات وأوراق”.

 

وتابع أن إدارة نادي الزمالك اجتمع يوم 9 مايو الماضي وقرر بالإجماع عزل رئيس نادي الزمالك.
 

وأوضح سليمان وهدان، أن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك نفذوا الحكم الصادر وتم إعلان خلو مقعد رئيس النادي وتم ارسال جواب إليالجهات المعنية.

 

وأكد سليمان وهدان، أن نادي الزمالك بلا رئيس حاليا ومسؤولية الإدارة تضامنية.


 

https://fb.watch/kXtami0Sd_/?mibextid=5Ufylb

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