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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تقنية الذكاء الاصطناعي تثير الجدل عن تقدير وزن زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أثار زعيم كوريا الشمالية الجدل بعد استخدام تقنية الذكاء الصناعي في تقدير وزنه.

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استعانت كوريا الجنوبية بـ الذكاء الاصطناعي لتقدير وزن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مما دعى البعض للتساؤل عن صحته.

 وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ، إن النائب في البرلمان الكوري الجنوبي يو سانج بوم، قد أبلغ الصحفيين بأن الزعيم كيم "بدا متعبًا وكانت هناك دوائر سوداء حول عينيه أثناء ظهوره العلني يوم 16 مايو".


نقل نواب بالبرلمان عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن التقديرات تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يعاني من اضطرابات النوم ويبلغ وزنه حوالي 140 كيلوجرامًا.

 

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وقدم مدير جهاز الاستخبارات الوطني كيم كيو هيون هذا التقرير، الأربعاء، في إحاطة للجنة الاستخبارات البرلمانية، وفقًا لأعضاء اللجنة البارزين من الحزب الحاكم والمعارض.


وأوضح سانج بوم أن وكالة الاستخبارات الوطنية ذكرت أيضًا أنها تراقب من كثب احتمال وقوع كيم في حلقة مفرغة من الاعتماد بدرجة أكبر على الكحول والنيكوتين، حيث رصد استيراد الشمال كميات كبيرة من السجائر الأجنبية والوجبات الخفيفة عالية الجودة، وفق ما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

 

الذكاء زعيم كوريا

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