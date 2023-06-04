داليا مجدي: العنف الأسري ظاهرة غير مستحدثة وبدأت منذ بداية الخليقة

‏قالت الدكتورة داليا مجدي عبدالغني عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن العنف الأسري أحد الموضوعات الشائكة جدا المتداولة والمستمرة وليست ظاهرة مرتبطة بحقبه زمنية محددة أو فترة معينة ويطلق عليها أنها ظاهرة قديمة حديثة.

وتابعت داليا مجدي خلال لقاء لها في برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي "نشأت الديهي"، المذاع عبر فضائية "تن" أنها ظاهرة منذ أيام وأد البنات وقابيل وهابيل كل هذا يصنف عنف أسري والبعض يعتقد أنها ظاهرة مستحدثة بسبب انه يتم تداولها بصورة كبيرة الفترة الأخيرة لكنها منذ بداية البشر وهي موضوع خطير جدا وهو الأساس الذي يبنى عليه المجتمع كاملا وأي مشكلة تحدث في المجتمع أو أي جريمة سنجد أنه سببها غالبا سيكون من الأسرة.

التربية الخاطئة

وأضافت أنه لو هناك أي شخص غير سوي نفسيا تكون هذه الظاهرة سببها انه تربويا كان غير منضبط او أحد من الأسرة كان لديه بعض المفاهيم الخاطئة التي نشأ أبنائه عليها، مثل أن هناك بعض الأهلي تعتقد أن التربية السليمة تأتي عن طريق العنف والضرب والإهانة وهذا يؤثر بالسلب على الأطفال والطفل بيكون غير سوي نفسيا وعندما يكبر هذا الطفل ويتزوج وينشئ اسرة يبدأ يخرج هذا الكبت على أطفاله.