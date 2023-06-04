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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

من تأسيس النمل..
من تأسيس النمل.. شاهد تحفة معمارية تحت الأرض

من المعروف أن النمل رائع ويظهر عملاً جماعيًا لا يصدق ومعروف عنه أنه يحمل أشياء تزن عشرة أضعاف وزنه، لكن هل تعلم أنهم أيضًا بناة بدرجة خبراء؟

يوثق مقطع فيديو متداول حديث كيف اكتشفت مجموعة من العلماء "مدينة ضخمة" مبنية بشكل معقد تحت تل مهجور للنمل بعد أن قاموا بضخ أطنان من الإسمنت فيه.

حدث هذا عندما كان الباحثون يصورون فيلما وثائقيا اسمه "النمل! قوة الطبيعة السرية".

الفيديو، الذي هو جزء من الفيلم الوثائقي، تتم مشاركته الآن عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويشارك ماسيمو مستخدم تويتر أحد هذه المنشورات على مدار 3 أيام ضخ العلماء 10 أطنان من الأسمنت في تل مهجور للنمل.

كتبوا على مقطع الفيديو: "بعد أسابيع من الحفر، تم الكشف عن هيكل المستعمرة المعقد والمثير للإعجاب".

في المقطع يظهر العلماء وهم يسكبون الأسمنت في تل مهجور للنمل، ويشرح الراوي أنهم سكبوا عشرة أطنان من الإسمنت في الحفرة لمدة ثلاثة أيام.

بعد ذلك، بدأوا أعمال التنقيب وما اكتشفوه لم يكن أقل من غير عادي، لقد صادفوا بنية معمارية تحت الأرض مفصلة بشكل لا يصدق.

وأضاف: "هناك طرق سريعة تحت الأرض تربط الغرف الرئيسية ويوجد خارج الطرق الرئيسية طرق جانبية".

وانتشر المقطع على موقع تويتر، وحصد حتى الآن أكثر من 7.4 مليون مشاهدة والأرقام تتزايد بسرعة.

النمل تحفة معمارية العلماء بناء النمل التواصل الاجتماعي

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