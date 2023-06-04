يقع هذا الأسبوع.. الباحث الهولندي يعود من جديد بـ"تحذير خطير"

حذر العالم الهولندي من هزة أرضية شديدة وصفها بالهائلة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو

عرضت قناة العربية الإخبارية تقرير أفاد أن باحث الزلزال الهولندي فرانك هوجربيتس يعود بتحذير خطير ومرعب معتمدا على حركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض.

وتابع التقرير بتعليق للعالم الهولندي؛ أن نستعد بحالة تأهب إضافي؛ و قال ان التقارب ما بين الأرض والمريخ ويورانوس في الرابع من ابريل بالتزامن مع اكتمال القمر يعد حرجا للغاية وقد ينتج عنه نشاط زلزالي كبير جدا.

وأضاف التقرير أن تحذيرات هوجربيتس المتكررة تسببت في حالة من الهلع حول العالم خصوصا بعدما توقع عدة مرات حدوث زلزال قبل وقوعه أبرزها زلزال تركيا المدمر في 6 فبراير الماضي.