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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي يوجه رسالة للأهلي قبل موقعة الوداد اليوم ويكشف عن بديل الشناوي

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

أكد محمد عصام الناقد الرياضي، أنه يتمنى التوفيق للنادي الأهلي اليوم أمام الوداد، وتحقيق الفوز باللقب الأفريقي معلقا “فوز الأهلي باللقب سيحسب لمصر وليس الأهلي فقط”.

 

وقال محمد عصام، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، أن النادي الأهلي  من أقوى الأندية في افريقيا، مؤكدا أنه لديه قدرة على تحقيق اللقب للمرة الـ 11 بتاريخه.

 

وتابع الناقد الرياضي محمد عصام، أن معظم المباريات النهائية كانت من نصيب النادي الأهلي لأنه يمتلك لاعبين لديهم خبرة بالبطولات، مؤكدا أن البطولة الأفريقية هي بطولة مفضلة للنادي الأهلي وجماهيره .

 

وأشار محمد عصام إلى أن الحارس محمد الشناوي سيغيب عن لقاء اليوم أمام الوداد، وهو سبب صدمة للجماهير وسيحرس عرين الأهلي مصطفى شوبير وهو حارس أيضا مميز، لذا من المتوقع أن يعتمد  كولر على اللعب بخطة متوازنة في خطي الدفاع والوسط لتأمين مرمى الأهلي.

 

تجنبا للضغط الجماهيري

وأستكمل الناقد الرياضي تصريحاته قائلا " الأهلي في حاجة إلى تسجيل 3 أهداف في لقاء اليوم لأداء لقاء العودة بأريحية تجنبا للضغط الجماهيري المغربي المتوقع.

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