اشتعال النيران في ميكروباص بسبب حادث تصادم في الشرقية

أصيب شخص بكدمات وسحجات بالجسم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي بطريق العاشر ابو حماد امام دار مصر للأعمال مما أدى إلي اشتعال النيران بالميكروباص.

وتم نقل المصاب الي مستشفى العاشر من رمضان الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بإستقبال "رضا ث ر" 35 سنة مصاباً بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي بطريق العاشر ابو حماد امام دار مصر للأعمال مما ادي الي اشتعال النيران بالميكروباص وتم نقل المصاب الي مستشفى العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.