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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعات فرج عامر لنتيجة مباراة الأهلي والوداد في النهائي الإفريقي

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، توقعاته لمباراة اليوم في ذهاب نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

 

وكتب عبر فيسبوك: "النهاردة يوم حاسم في تاريخ الكرة المصرية والافريقية، اتمني واتوقع فوز الاهلي (ممثل الكرة المصرية) علي الوداد المغربي  ٠/٣ في استاد القاهرة مساء اليوم". 

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

 

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي المتوقع 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مفاجأة التشكيل).

الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.

 

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