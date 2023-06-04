الإعلام العبري: قلق إسرائيلي من تشكيل تحالف بحري بين دول خليجية وإيران

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن قلق شديد داخل إسرائيل بشأت التقارير، التي تتحدث عن إنشاء تحالف بحري بين إيران والسعودية والإمارات وعمان لتأمين السفن في الخليج.

وعلقت صحيفة "إسرائيل اليوم " العبرية، عن الأنباء، وقالت: "إشارة أخرى سلبية ومقلقة من الخليج العربي.. دول الخليج تتخذ خطوة أخرى تجاه إيران".

وأضافت الصحيفة أن التقارب بين دول الخليج وإيران يكتسب المزيد والمزيد من الجوانب العملية التي تمس صميم المصالح الأساسية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وشركائهما.

وبينت الصحيفة أن هذا يسير على عكس التفسير السائد في إسرائيل ، القائل “أن التقارب مع إيران ليس سوى خطوة دبلوماسية لتخفيف التوترات مع طهران ، وليس منعطفًا أساسيا في السياسة”.

وتأتي هذه التقارير بعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا الأسبوع الماضي انسحابها من التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية في الشرق الأوسط، الذي تقوده الولايات المتحدة، منذ شهرين.

وأكدت الإمارات رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقارير صحفية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الخارجية لها: "نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني ​​الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية المشتركة".

وشدد بيان الخارجية على ان "دولة الإمارات العربية ملتزمة بالحوار والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة المتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين" .

وأضاف: "كما أنها ملتزمة بضمان سلامة الملاحة في بحارها وفقًا للقانون الدولي".

وفي وقت سابق، قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال شهرام إيراني، إن بلاده والسعودية وثلاث دول خليجية أخرى يخططون لتشكيل تحالف بحري يضم أيضا الهند وباكستان، وفق ما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج هيرالد.

ونقل عن قائد البحرية الإيرانية قوله: "أدركت دول المنطقة اليوم أن التعاون مع بعضها فقط هو الذي يجلب الأمن إلى المنطقة"، ولم يوضح شكل التحالف الذي قال إنه سيتم تشكيله قريبًا.