بالقوة الضاربة.. تشكيل الوداد المغربي المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم داخل القارة الإفريقية إلى استاد القاهرة لمتابعة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة وقناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " .

تشكيل الوداد المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل الوداد المغربي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العملود، أرسين زولا، أمين فرحان، يحيي عطية الله.

خط وسط الوداد : يحيي جبران، رضى الجعدي، جلال الداودي، محمد أوناجم.

خط هجوم الوداد : بولي سامبو، زهير المترجي.