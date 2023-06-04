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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد بنهائي أفريقيا

الأهلي
الأهلي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم داخل القارة الإفريقية إلى استاد القاهرة لمتابعة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة وقناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " .

تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

بينما نجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الوداد اليوم 
 


حراسة المرمى: مصطفى شوبير .

الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.

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