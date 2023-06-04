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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام حركة الملاحة بعد التعامل مع عطل ناقلة البترول SEAVIGOUR بقناة السويس|صور

المجري الملاحي للقناة
المجري الملاحي للقناة

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول " SEAVIGOUR" بإتمام رباط الناقلة بجراج الكم 17 ترقيم قناة بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة.

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وأوضح الفريق ربيع بأنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم رباط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها من مكان حدوث العطل بالكم ١٢ ترقيم قناة إلى الكم ١٧ ترقيم قناة ورباطها هناك وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني.

 

يبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274مترا، وعرضها 48 مترا ، وحمولتها 82 ألف طن، ومن المقرر أن تستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.

 

وأكد الفريق ربيع جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

 

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد عبور 60 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها  3.5 مليون طن.

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أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الاسماعيلية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الفريق أسامة المجرى الملاحي لقناة السويس المجرى الملاحي

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