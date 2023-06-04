وزير القوي العاملة السابق يشهد حفل تكريم العمال بمناسبة أعياد مايو

نظمه حزب حماة الوطن..

نظم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدي، مؤسس سلاح الصاعقة المصرية ، احتفالية ، لتكريم العمال بمناسبة احتفالات عيد العمال التي تستمر طوال شهر مايو، حيث تم تكريم 6 عمال بمنحهم دروع، كما تم تنظيم مسابقة تحت عنوان : عمال الوطن.

شهد الاحتفالية محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق، الذي تم تكريمه تقديرًا لجهوده طوال 6 سنوات ونصف السنة خلال توليه حقيبة القوي العاملة ، تم خلالها الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل للشباب، فضلا لـ "قادرون باختلاف" في إطار "حياة كريمة"، وتقديم الرعاية والحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إطلاق ولأول مرة 27 وحدة تدريب متنقلة تم إعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدى عمال الوزارة تجوب القرى والنجوع في محافظة مصر، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة.

كما شهد الاحتفالية النائب الأول للحزب، اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأمين العام للحزب النائب اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية بالحزب ، ومحمد الحداد أمين العمال بالحزب.

والعمال الذين تم تكريمهم هم : فاطمة الديب، وشريف الزهري، وعماد ربيع، وناصر الشيمي ، ووائل محمد كريم ، والسيد الجارحي، واسماعيل فتحي اسماعيلي، ومحمد فاروق عطا .

وفاز في مسابقة عمال الوطن خمسة من محافظات الإسماعيلية ، والغربية، والشرقية ، والجيزة ، والقليوبية هم على التوالي : شادي محمود حماد ، وامير نزية أحمد مناع ، وسحر محمد سعيد، وشعبان براد محمد عبد الوهاب ، وسامح مختار الخولي.

في مستهل كلمته هنأ محمد سعفان ،عمال مصر، بمناسبة عيدهم الـ 59 الذي تحتفل به الدولة المصرية، تعزيزاً وتقديراً لدورهم الرائد في دفع الاقتصاد القومي نحو التقدم والتطوير، هذه الفئة التي ساهمت ولا تزال في بنائها ودعم استقرارها على كافة المستويات.

وأكد وزير القوي العاملة السابق، الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم الكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج على الرغم من التحديات الجسام التي مر بها العالم، ومصرنا الغالية خلال السنوات الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عما تسببه حاليا الحرب الروسية الأوكرانية من تباطؤ في النمو وزيادة سرعة التضخم، ومع ذلك باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية، سببا رئيسا في تخطي كل التحديات، وكلها وبلا استثناء تستهدف أولا وقبل أي شيء تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله.

وقال : إن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر في الجمهورية الجديدة، سيتحقق بعطائهم المتواصل، وأن تفانيهم كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية، لبناء مصر المستقبل وفتح أبواب الرزق للمصريين لنرتقي بمستوى المعيشة للجميع وفي مقدمتهم العمال في ظل حياة كريمة لكل شعب مصر العظيم.

وأشار إلي أننا في هذه المناسبة، نقف تحية إجلال وإكبار للسواعد التي بَنَت فأحسنت ، وصنعت فأتقنت ، وعملت وأرست قواعد راسخة للتنمية والتقدم والازدهار في أوطاننا، ومازالت تكافح وتناضل وسط رياح التقلبات العالمية العاتية مواصلة جهودها لتصويب الشراع نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة لبناء "الجمهورية الجديدة".

في ختام كلمته دعا الله العلي القدير أن تظل مصرنا العزيزة شامخة برجالها، مشرقة بعمالها، قوية بقيادتها حفظ الله مصر.. وحفظ شعبها وعمالها.

وفي كلمته نيابة عن الفريق هريدي ، وجه اللواء أحمد العوضي الشكر والتقدير للوزير محمد سعفان علي تلبية الدعوة لتكريم عمال مصر ، مؤكدا أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التي تحققت في مصر خلال السنوات التسع الماضية باتت سببًا رئيسًا في الصمود أمام التحديات والأزمات وكلها وبلا استثناء، وقد استهدفت أولًا وقبل أي شىء، تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصرى بأكمله.

وقال اللواء طارق نصير ، إن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر الجديدة الشابة العافية سيتحقق بعطائهم المتواصل، وأن تفانيهم كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية".

وفي نفس السياق ، رحب الدكتور أحمد العطيفي بالحضور وتكريم السواعد التي تبني مصر ، موجها كل التقدير لعمال مصر ، مشيرا إلى أن مسيرة المشروعات القومية العملاقة تسير وفق برنامج زمني محدد فى جميع المحافظات، مؤكدا أن عمال مصر قادرون على بناء بلدهم بسواعدهم الفتية وعقولهم المستنيرة ويؤمنون بتوفيق الله لهم.

من جانبه ووجه محمد الحداد ، التحية لكل عامل ساهر فى عمله بمصنعه، وكل يد تبنى وتغرس وتحصد من الأرض لتخرج الثمار الطيبة، واليد الخشنة الطاهرة التي يحبها الله ورسوله، مطالبا عمال مصر بالانطلاق للعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة لبناء مصر المستقبل، وفتح أبواب الرزق للمصريين، لنرتقي بمستوى المعيشة للجميع.

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