أيقونة العمارة المملوكية.. وزير السياحة: مسجد الظاهر بيبرس يعكس اهتمام الدولة بالآثار

قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مسجد الظاهر بيبرس يعتبر أيقونة العمارة المملوكية، مشيراً إلى أن افتتاحه دليل على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالآثار المصرية وخاصة الإسلامية.

مسجد الظاهر بيبرس

ووجه وزير السياحة خلال كلمته بافتتاح مسجد الظاهر بيبرس اليوم الأحد، رسالة للشعب الكازاخستاني، قائلاً :"أرحب بكم في مصر"، لافتا أن هناك 6 آلاف كازاخستاني زاروا مصر الأسبوع الماضي، ومتوقع زيارة من 350 إلى 450 ألف كازاخستاني لمصر بنهاية هذا العام .

وقدم وزير السياحة والآثار الشكر لكل من ساهم واجتهد في ترميم وتسريع افتتاح مسجد الظاهر بيبرس.

مسجد الظاهر بيبرس

مسجد الظاهر بيبرس هو أقدم مسجد في العصر المملوكي، وتبلغ مساحته نحو 3 أفدنة، ويتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة «ظلات»، وهي المساحات المغطاة المعدة للصلاة، أكبرها ظلة القبلة، وفقاً للدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في المجلس الأعلى للآثار.

ويُعد مسجد الظاهر بيبرس من أهم مساجد القاهرة التاريخية، حيث أنشأه الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 665ه/1267م، وأكمل بناءه في شهر شوال سنة 667هـ، الموافق يونيه 1269م، ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية

يقع بميدان الظاهر بالقاهرة، وشرع فى بنائه سنة 665 هجرية - 1267 ميلادية، السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى وافتُتِح للصلاة فى شوال 667 هجرية/1269 ميلادية، وظلت الشعائر الدينية مقامة بالجامع حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادى حين عجزت الدولة فى ذلك الوقت عن الصرف عليه نظرا لاتساع رقعته فساءت حالته، وتدهورت حيث حوله العثمانيون إلى مخزن للمهمات الحربية.

وتسلمت لجنة حفظ الآثار المسجد في عام 1918، بعد فترة عانى فيها من الإهمال، فأصلحت بعض أجزائه ورممتها وخاصة الجزء المُحيط بالمحراب وجعلت منه مصلى وقامت ببناء بعض عقود ظلة القبلة، ووضعت فيه منبراً، أما بقية أجزاء المسجد فتحولت إلى متنزه عام.

وشهد الافتتاح عدد من الوزراء والسفراء والقيادات الدينية الكازاخية والمصرية، في مقدمتهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.