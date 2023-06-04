دونالد ترامب يوجه تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية

وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يهنئه فيها على انضمام بلاده إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

وكتب ترامب في منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قائلا: "تهانينا لكيم جونج أون".

وسيشغل الدكتور جونج مين باك من وزارة الصحة في كوريا الشمالية، مقعدا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، ومن المقرر أن تستمر فترة ولايته حتى عام 2026.

ويسمح المنصب الجديد لكوريا الشمالية في مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية، المشاركة في تحديد أجندتها ووصفاتها السياسية.

وأثار القرار انتقادات فورية من حكومة كوريا الجنوبية المجاورة، التي أشارت إلى تاريخ كوريا الشمالية في تجاهل السياسات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.