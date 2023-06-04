شاهد.. أهم وأجمل اللحظات واللقطات المميزة في الزفاف الملكي الأردني

عرضت قناة العربية الاخبارية فيديو أظهر أهم وأجمل اللحظات واللقطات المميزة في العرس الملكي الأسطوري لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله حاكم المملكة الأردنية الهاشمية على الأميرة رجوة آل سيف.

وتابع التقرير أن الفرح مستمر والزواج بمراسم ملكية وثقافة اردنيه خالصة عكست حياة الأردنيين وتفاصيلها الدقيقه.

وأضاف التقرير أن هذا الزفاف ابهر العالم وحضره العديد من الشخصيات السياسية والاعتبارية من دول عديدة ليشارك الأردن أفراح؛ بالإضافة إلى أن الزفاف الملكي شهد العديد من الفعاليات الفنية والفقرات والاحتفالات الشعبية والفولكلورية التي ميزت التراث الأردني بشكل كبير واللحظات المميزة كانت كثيرة وكان تفاعل الشعبي ضخم تحت شعار نفرح بالحسين.



