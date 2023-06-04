لمصلحة الفقراء| الإفتاء: يُستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم حتى لو صغيرة السن

قالت دار الافتاء المصرية، إنه يُستحبُّ اختيار الأضحية كثيرة اللحم وإن كانت صغيرة السن؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين.

وأوضحت دار الافتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان يكون الوزن للإبل أو البقر والجاموس 350 كجم، أما الغنم فيذبح الخروف إذا كان عمره ستة أشهر والماعز إذا كان عمره سنة.

آداب الأضحية

1- التأكد من سلامة الأضحية

2- لا تظهر لها آلة الذبح

3- استقبل القبلة

4- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى

5- أضجعها على جنبها

6- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها

7- سم الله وكبره

8- التزم بالأماكن المخصصة للذبح

9- ترفق عند ذبحها

10- لا تعط للجزار أجرته منها

11- لا تجرها من موضع لآخر

12- لا تترك مخلفاتها فى الشوارع