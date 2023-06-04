القومي للمرأة ينظم دورتين تدريبيتين حول المساواة بين الجنسين

نظم المجلس القومي للمرأة دورتين تدريبيتين متخصصتين حول "المساواة بين الجنسين"، استهدفت العاملات والعاملين بفندقى توليب الإسكندرية ورينيسانس شرم الشيخ، وذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، ومع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، واستمر التدريب بكل فندق على مدار يومين بشهر مايو 2023.

حيث قامت صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، بالتعريف بدور المجلس وجهوده، واستعرضت الهدف من مشروع السياحة، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

وعرضت شيماء نعيم مدير عام إدارة التخطيط والاستراتيجية بالمجلس، أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ وبعض المؤشرات الهامة لتقييم تطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

فيما عرضت الأستاذة سماح حلمي الخبيرة الخاصة بالمشروع، المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل.

فيما استعرض مايكل أيوب لوقا الخبير التنموي ومدير شركة ويل سبرينج للخدمة المجتمعية، المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل.

كما استعرض ممثلو مكتب شكاوي المرأة بالمجلس مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة.

وعرضت داليا سعفان استشارية التدريب والقيادة، مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

كما ألقت خلود سليم خبيرة التدريب والثقافة المؤسسية، محاضرة عن مفهوم الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء.

واختتم التدريب بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بحضور فريق المشروع ومسؤولى الفنادق.

يأتى هذا التدريب ضمن سلسلة الدورات التدريبية التى تستهدف العاملات والعاملين بالفنادق السياحية التي سبق زيارتها اثناء عقد الجلسات التشاركية بين المجلس وبين إدارة تلك الفنادق لوضع الخطة التدريبية .

تجدر الإشارة إلي أن مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" يهدف الي تهيئة بيئة عمل أمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.

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